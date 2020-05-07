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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«التخطيط» تراجع استثمارات الاتصالات مرتبط بحجم المشروعات

الخميس 07/مايو/2020 - 02:17 م
التخطيط
التخطيط
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تراجع الاستثمارات المالية بقطاع الاتصالات وبعض الهيئات مرتبط بحجم المشروعات، موضحًا أن الاستثمارات زادت 4 أضعاف من 2.5 مليار جنيه العام الجارى إلى 10 مليارات جنيه فى إطار تطوير منظومة الاتصالات والتحول الرقمي وزيادة المشروعات، والجزء الأكبر منها بالعاصمة الإدارية وهى مشروعات من تمويل الخزانة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة لمناقشة الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020-2021.

وأشار اللواء جمال عباس، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى إن الهيئة ليس لها أنشطة استثمارية وهى خاصة بتنمية تكنولوجيا المعلومات، ولها نشاط استثمارى واحد، حيث تشارك فى شركة "واحات السيليكون" بمبلغ 9.42.00000 جنيه، لافتا أن الشركة تحقق خسائر منذ إنشائها من 5 سنوات.

وتساءل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن نسبة مشاركة هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، وأيضا حجم رأس مال شركة "واحات السيليكون"، وأجاب جمال عباس، إن الهيئة مشاركة بنسبة 48% من رأس مال الشركة وهو 2 مليار جنيه.

وأوصى "سالم" بضرورة تشكيل لجنة لدراسة حجم الاستثمارات المالية لهذه الهيئات والجهات فى الشركات الأخرى ومدى الجدوى منها والوقوف على أسباب الخسائر ووضع مقترحات للعلاج ورؤية مستقبلية لهذه الاستثمارات ومنها بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وكذلك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكل الجهات والهيئات التابعة لقطاع الاتصالات.

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