نواب: مشروع موازنة «الاتصالات» لم يعكس الدور المتنامى للقطاع

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تعكس الدور المتنامى للقطاع فى الاقتصاد المصرى فى ظل ملكية الدولة للشركة المصرية للاتصالات، وحصة فى أسهم إحدى الشركات، خاصة مع زيادة الرسوم على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وقال محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد حقق زيادة فى إيرادات النشاط من 4.77 مليار جنيه إلى 5.6 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2020-2021، وزيادة فى الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بقيمة 389 مليون جنيه، لافتًا إلى انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد بقيمة 5 مليارات جنيه عن العام السابق؛ وزيادة إيرادات الجهاز القومي للاتصالات بقيمة 1.3 مليار عن العام السابق، لتصبح المحصلة الانخفاض فى إيرادات النشاط لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علامة استفهام فى ظل تنامى الدور الذى يقوم به القطاع فى عملية التحول الرقمى فى مصر.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة لمناقشة الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020-2021.وأكد فؤاد أن إجمالى موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يبلغ 80.697 مليار جنيه بانخفاض قدره 13.514 مليار جنيه عن اعتمادات العام الحالى 2019-2020، وذلك فى ظل عملية التحول الرقمى وسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التى تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع، وتقوم هذه الجهود بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متسائلًا: "هل هذا الانخفاض فى إجمالى الموازنة للقطاع يُعبر عن تنامى دور قطاع الاتصالات فى المرحلة المقبلة فى ظل التحول الرقمى واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030".من ناحيته، لفت المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه فى مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلاحظ انخفاض الإيرادات الأخرى بسبب انخفاض الإيرادات المتنوعة من 24.35 مليار جنيه فى اعتمادات 2019-2020 إلى 17.01 مليار جنيه فى تقديرات موازنة 2020-2021 حيث انخفض بند موارد ومصادر رأسمالية أخرى بقيمة 17 مليار جنيه، وزيادة إيرادات رأسمالية أخرى بقيمة 9.9 مليار جنيه، متسائلا عن طبيعة الموارد والمصادر الرأسمالية وأسباب انخفاضها، وطبيعة ومصادر الإيرادات الرأسمالية الأخرى وأسباب زيادتها؟.وأكد أن مشروع موازنة الديوان العام فى الباب السادس انخفض بالنسبة لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) من 26 مليار جنيه فى اعتمادات 2019-2020 إلى 17 مليار جنيه فى تقديرات مشروع موازنة 2020-2021 بقيمة 9 مليارات جنيه بمعدل انخفاض 34% عن العام السابق؛ ويرجع انخفاض الاستثمارات إلى بند "مبانى غير سكنية" بقيمة 1.36 مليار جنية وانخفاض الآلات والمعدات بقيمة 8.36 مليار جنيه، مضيفًا: "رغم أهمية ترشيد الإنفاق فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، فإن انخفاض الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) له تأثيراته الاقتصادية.وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عن أسباب انخفاض إيرادات النشاط فى الهيئة القومية للبريد؛ حيث تلاحظ فى مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد، انخفاض فى إيرادات النشاط من 29.6 مليار جنيه فى اعتمادات 2019-2020 إلى 27.67 مليار فى مشروع الموازنة 2020-2021، كما أنه يوجد انخفاض فى جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة من 29.978 مليار جنيه إلى 26.811 مليار جنيه فى مشروع الموازنة 2020-2021، مُتسائلًا عن أسباب انخفاض الإيرادات الرأسمالية للهيئة القومية للبريد.