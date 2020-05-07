برلمانى عن تحويل الصيادلة لأطباء: الأمر يحتاج دراسة مستفيضة

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه حتى الآن لا توجد أزمة أو عجز في عدد الأطباء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه في حال الحاجة لأعداد أخرى سيتم التعاقد فورًا.وحول ما تمت إثارته بشأن تدريب الصيادلة ليكونوا أطباء، أشار "أبو العلا" في اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن هذه الخناقة "فيسبوكية تمامًا"، قائلًا: الأمر يحتاج إلى دراسات مستفيضة وليس مكانه السوشيال ميديا، علينا أن نتفرغ لعملنا ومتابعة الوضع الصحي دون الانخراط في قضايا فرعية ليس وقتها الآن.وتابع: الصيدلي في كل دول العالم يستطيع أن يحصل على بعض الشهادات التكميلية لاستكمال دراسة الطب ونفس الشىء بالنسبة للطبيب.وأكد النائب، أن الصيدلى جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية، والحديث عن الاعتماد على الصيادلة ليكونوا أطباء ليس وقته، قائلًا: علينا ألا نضيع وقتنا فى خناقات ولكل مقام مقال.وأشار أيمن أبو العلا، فى حال الحاجة لأطباء فالأولى لطلبة التكليف الـ8 آلاف وكذلك طلبة الامتياز، موضحًا أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بدفعة التكليف بسبب رفضهم التدريب الإلزامى الذي أقرته الوزارة قبل جائحة فيروس كورونا، ومطالبهم بالعودة للنظام القديم.