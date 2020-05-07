مدبولى: تحرير 4000 محضر لمواطنين خرقوا الحظر أمس

ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالاتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مطالبًا بالحفاظ على سلامتهم وصحتهم.وكشف رئيس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، عن أن وزير الداخلية صرح له بأنه تم تحرير أكثر من 4000 محضر لمواطنين خالفوا ساعات الحظر، خلال أمس فقط.وأشار رئيس الوزراء إلى أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا ما زالت في نطاق قدرات الدولة.