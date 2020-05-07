رئيس الوزراء يعلن مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان





مواعيد الحظر الجديدة في رمضان 2020

وأوضح أنه يحظر سير حركة المواطنين من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي، مع استمرار غلق بعض المنشآت مثل المقاهي والكافيتريات والنوادي، والحدائق العامة، والمتنزهات، والشواطئ، وغيرها من الإجراءات. يهمك أيضاً: مدبولي: أرقام إصابات كورونا ما زالت في نطاق قدرتنا مدبولي: قدمنا تسهيلات ووقفنا بجانب القطاعات الاقتصادية خلال أزمة كورونا رئيس الوزراء: ربنا وفقنا في إدارة أزمة كورونا

يشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء 6 مايو 2020، هو 7588 حالة، من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و469 حالة وفاة. يشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء 6 مايو 2020، هو 7588 حالة، من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و469 حالة وفاة. وأوضح أنه يحظر سير حركة المواطنين من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي، مع استمرار غلق بعض المنشآت مثل المقاهي والكافيتريات والنوادي، والحدائق العامة، والمتنزهات، والشواطئ، وغيرها من الإجراءات.





أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان سيكون بداية من صباح غد الجمعة، وحظر حركة المواطنين على جميع الطرق العامة ستكون من 9 مساء حتى 6 صباحا، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.