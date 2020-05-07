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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس الوزراء يعلن مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان

الخميس 07/مايو/2020 - 02:09 م
مدبولي
مدبولي
أحمد عبد العزيز
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان سيكون بداية من صباح غد الجمعة، وحظر حركة المواطنين على جميع الطرق العامة ستكون من 9 مساء حتى 6 صباحا، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

مواعيد الحظر الجديدة في رمضان 2020


وأوضح أنه يحظر سير حركة المواطنين من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي، مع استمرار غلق بعض المنشآت مثل المقاهي والكافيتريات والنوادي، والحدائق العامة، والمتنزهات، والشواطئ، وغيرها من الإجراءات.

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يشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء 6 مايو 2020، هو 7588 حالة، من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و469 حالة وفاة.

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