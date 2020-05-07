مدبولي: أرقام إصابات كورونا ما زالت في نطاق قدرتنا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لعدم انتشار فيروس كورونا.وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي: "كلنا شوفنا الدول كانت تقفز الأعداد فيها بعشرات الآلاف، واحنا كان كل همنا نؤخر ونؤجل عملية تفشي المرض، وكل الإجراءات اللى كان ممكن ناخدها خدناها".وتابع: "ما زالت أرقام الإصابات في نطاق قدرتنا، والمسئولية في الفترة القادمة هتبقى على المواطن المصري، وكل اللى بنطالب المواطن بيه الحفاظ على صحته وأسرته".