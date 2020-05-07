إيبارشية طما تبث «مدارس الأحد» للمرحلة الثانوية

تبث إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، الأنشطة الكنسية "مدارس الأحد" للمرحلة الثانوية، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وتحرص الإيبارشية تحت رعاية الأنبا إسحق، أسقف طما، على بث مدارس الأحد أسبوعيًا، لتكون بديلًا عن تعليق الأنشطة الكنسية والصلوات للحد من التجمعات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، وفيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.