«ديلي ميل»: الصيام صحي ويمنع على مصابين بكورونا

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، تقريرًا عن انتشار فيروس كورونا المستجد وعلاقته بالصوم خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أن الأطباء يوصون المصابين بأمراض مزمنة كأمراض السكري والقلب ألا يصوموا دون استشارة الطبيب المتابع لحالتهم الصحية، في ظل انتشار الفيروس.وأوضحت الصحيفة أن للصيام فوائد على صحة الإنسان فهو يساعد على تقوية جهاز المناعة لدى الصائمين ولكنه لا يحميهم من التقاط الفيروسات والبكتيريا، رغم أنه يخلص أجسادهم من السموم الموجودة في الداخل ويسهم في إخراج الخلايا الميتة.ويتفق الأطباء والخبراء الصحيون أن المريض لا يجب أن يصوم خاصة إذا كان يعاني من أمراض موجعة، مزمنة أو طويلة المدى، وذلك لكي لا يحمل جسده أعباء إضافية بسبب البقاء لوقت طويل دون طعام أو سوائل.أما بالنسبة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، فهم يحتاجون لاستشارة الطبيب لكي يتخذوا قرار الصيام، وذلك حسب حالتهم الصحية وعمر الفيروس في أجسادهم والمرحلة العلاجية التي وصلوا إليها، يقرر الطبيب المعالج إن كانت صحة المريض تسمح له بالصيام أم لا، نظرًا للتأثير السلبي على صحة الأشخاص الذين يعانون من ضعف أو خلل صحي معين.يذكر أن منظمة الصحة العالمية أوصت باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء العالمي بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي، وزيادة الوعي المجتمعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.