«التضامن»: مركز لعلاج الإدمان بالبحر الأحمر يخدم 21 ألف مريض سنويًا

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الخميس، توقيع برتوكولات تعاون بين الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، طب قصر العينى بجامعة القاهرة فى مجال تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.وقّع البروتوكول الأول عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، والدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ويهدف لتشغيل وإدارة مركز علاج مرضى الادمان بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر المقرر افتتاحه فى يونيو المقبل بالتزامن مع اليوم العالمى للمخدرات.وصرحت "القباج" بأن مبنى مركز علاج مرضى الإدمان بالبحر الأحمر من الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويقع على مساحة 3500م2، وأن تطويره يأتي في إطار خطة الوزارة لاستثمار الأصول غير المستغلة ليكون مركزا لعلاج الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ"96" سريرا تخدم محافظات محرومة مثل "البحر الأحمر – الأقصر – قنا" ويضم قسما للعيادات الخارجية بعدد "3" عيادات بسعة تشغيل "75" مريضا يوميًا.وستتوافر بالمركز خدمة سحب السموم، "الديتوكس"، والتأهيل، ويقدر عدد المستفيدين من المركز سنويًا قرابة 21 ألف مريض إدمان، مقسمين ما بين 19،500 مريض عيادات خارجية و1080 مريض حجز داخلي، وتتولى الأمانة العامة للصحة النفسية الإدارة الفنية والإشراف الطبي على المركز ووضع البرامج العلاجية، كما سيقوم الصندوق بالتجهيز والتأثيث وتحمل كافة نفقات التشغيل وتوفير الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومتابعة سير العمل بالمركز.كما وقّع البروتوكول الثانى عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور مصطفى شاهين رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب جامعة القاهرة، بهدف استمرار تقديم الخدمات العلاجية بالعيادات الخارجية لجميع الحالات المحولة من الخط الساخن للصندوق "16023"، حيث استفاد من خدمات الخط الساخن بالمستشفى خلال عام 2019 ما يقرب من "4821" مريضا بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، فضلًا عن تقديم خدمات التأهيل لعدد "1943" متعافيا بعيادات الرعاية النهارية.كما يتضمن البروتوكول الحالي زيادة عدد الأسرة والتوسع في استقبال حالات التشخيص المزدوج "نفسي إدمان"، بالإضافة إلي تخصيص يوم للرعاية النهارية للإناث، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البروتوكول أكثر من 6000 مريض إدمان سنويًا في العيادات الخارجية والحجز الداخلي.