«السياحة العالمية» تضع 3 سيناريوهات لمواجهة أزمة كورونا

حذرت منظمة السياحة العالمية، من احتمالية انخفاض السياحة بنسبة تتراوح بين 60 و80 % في العام الجاري نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المنظمة أن الوباء تسبب في انخفاض بنسبة 22% في عدد السائحين الدوليين خلال الربع الأول من عام 2020.وقالت المنظمة- في بيان، اليوم الخميس- إنه "وفقًا للوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، يمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى انخفاض سنوي بنسبة 60 إلى 80% مقارنة بأرقام العام الماضي، مما يعرض الملايين لخطر خسارة سبل كسب العيش ويهدد بتراجع التقدم المحرز فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة".وأضاف الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلى، إن العالم يواجه أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة، لافتًا إلى السياحة تضررت بشدة، حيث تعرضت ملايين الوظائف للخطر في أحد أكثر قطاعات الاقتصاد كثافة في العمالة.واقترحت المنظمة 3 سيناريوهات لتطور الأحداث فى 2020، يتضمن السيناريو الأول فتح الحدود تدريجيًا ورفع قيود السفر فى أوائل يوليو المقبل، وفي هذه الحالة سيكون الانخفاض في السياحة بنسبة 58%، وإذا تطورت الأحداث، وفقًا للخيار الثاني، فستفتح الحدود في شهر سبتمبر المقبل، أى أن قطاع السياحة سيفقد حوالي 70%، أما المخطط الثالث، سيتم رفع قيود السفر تدريجيًا فقط في أوائل ديسمبر، مما سيؤدي إلى انخفاض حجم السياحة بنسبة 78%.وأشارت منظمة السياحة الدولية إلى أن انخفاض عدد السياح بمقدار 67 مليونًا في شهر مارس الماضى، أسفر عن خسائر تقدر بـ80 مليار دولار.