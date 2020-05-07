التحقيق مع 10 بائعين للمشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب مشاجرة بين 10 بائعين بالأسلحة البيضاء داخل سوق بمنطقة الفلكى بسبب خلافات للفرش امام المحلات، وحجز المتهمين على ذمة التحقيقات والتحفظ على الأسلحة البيضاء.تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رءوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ المقدم أحمد الديب، رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل سوق بمنطقة الفلكي.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، والقوة الأمنية إلى مكان الواقعة، وألقي القبض على طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة.وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب الخلاف على فرش للبيع داخل السوق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.