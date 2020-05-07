مطرانية بنى سويف تهدى «الصحة» مستلزمات طبية وشنط غذائية للعمال

استقبل الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، الأب اسطفانوس، ممثلا عن مطرانية بني سويف، قدم خلالها تحيات وتقدير الأنبا غبريال مطران بني سويف، لجهود الأطباء والممرضات وكل من يعمل لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.وقدم الأب اسطفانوس كمية من المستلزمات الطبية لمديرية الصحة، وشنط مواد غذائية رمضانية لتوزيعها على العمال والعاملات بالمستشفيات داخل المحافظة.وفى نهاية اللقاء قدم الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لمطرانية بني سويف على هذا الدور الايجابي، مؤكدا أن مصر نسيج واحد يشارك بعضه بعضا في الأزمات.