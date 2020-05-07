باكستان ترفع إجراءات الإغلاق العام رغم زيادة وتيرة تفشى كورونا

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إنه سيجري رفع إجراءات الإغلاق العام بسبب كورونا، يوم السبت، رغم أن زيادة حالات الإصابة في البلاد.وقال إن القرار اتخذ لأن الأعداد الكبيرة من الفقراء والعمال لم تعد قادرة على العيش في ظل الإغلاق العام بعد الآن.وتابع "خان" في خطاب بثه التليفزيون،اليوم: "قررنا إنهاء هذا الإغلاق الآن.. نعرف أننا نقوم بذلك في وقت يشهد فيه منحنى (الإصابات) تصاعدا، لكنه لا يتصاعد بالشكل الذي كنا نتوقعه".وسجلت باكستان التي طبقت إجراءات الإغلاق لمدة خمسة أسابيع، 24073 إصابة و564 وفاة.وسجلت اليوم الخميس أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بلغت 1523 حالة.