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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلة أمريكية: أردوغان يتجه بالبلاد نحو مزيد من الاستبدادية

الخميس 07/مايو/2020 - 12:56 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قالت مجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية، إن سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان في التعامل مع أزمة فيروس كورونا تشير إلى أن البلاد تتجه نحو مزيد من الاستبدادية والحكم الفردي، مؤكدة أن تركيا لن تتعافي بسهولة من الخسائر الفادحة الناجمه عن الوباء وما يصاحبها من مشاكل اقتصادية وسياسية وحوكمة عميقة.

وأشارت المجلة إلى أنه منذ تم تشخيص أول حالة إيجابية بالفيروس في تركيا في 10 مارس، وحتى الخامس من مايو الحالي، وصل عدد الحالات المبلغ عنها إلى أكثر من 130 ألفا، مما يضع تركيا في قائمة الدول الثماني الأكثر إصابة بالوباء على مستوى العالم، وتفوقت على الصين وإيران في عدد الإصابات.

وأوضحت أن استجابة أردوغان لأزمة كورونا كانت متأخرة للغاية، فحتى منتصف مارس كان الرئيس التركي يعتقد أن بلاده لن تتأثر بانتشار الوباء وأضاع الكثير من الوقت الثمين حتى تم الاعتراف بخطورة الموقف، ورغم ذلك أعلن لشعبه أن حكومته قادرة على الخروج من الأزمة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، بل ازدادت الأمور سوءًا.

وأضافت أن أردوغان لم يكن واضحا مع شعبه منذ بداية الأزمة واتبع سياسة تفتقر إلى الشفافية، مشيرا إلى استطلاع للرأي أجري مؤخرًا في تركيا كشف عن مدى تراجع ثقة الأتراك في حكومتهم، كما أظهر تفوق وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، على أردوغان، من حيث الثقة في سياسات مكافحة فيروس كورونا.

وأكدت "ناشونال إنتريست" أنه بسبب سياسات أردوغان وطريقة استجابته للأزمة دخل الاقتصاد التركي في حالة ركود شديدة مع وجود معدلات نمو سلبية، وبطالة متزايدة، وتضخم مرتفع، إلى جانب تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق، ما يهدد بتدمير الاقتصاد وانكماشه بحلول نهاية العام.

ولفتت إلى أن النظام الرئاسي للحكومة الذي أنشأه أردوغان في عام 2014 وأضفى الطابع الرسمي عليه في عام 2018 جعل كل السلطة مركزية، موضحة أن أزمة الفيروس التاجي كشفت عن مدى استبدادية نظام أردوغان وحكمه الفردي وعن مدى تآكل الضوابط والتوازنات التقليدية المرتبطة بالحكم الديمقراطي، وهو ما أدى إلى تفاقم الحوكمة في تركيا والمشاكل الاقتصادية في البلاد.

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