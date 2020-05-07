هاني الناظر: اشتروا ملابس العيد دلوقتي لهذا السبب

ناشد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، الراغبين في شراء ملابس عيد الفطر بأن يتوجهوا الآن للشراء، ولا ينتظروا قبل العيد بـ 72 ساعة، حتى لا يكون هناك تكدس على المحال.وأضاف الناظر خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن غسيل اليد أكثر من مرة وقبل الأكل وبعد الأكل ليس وسواسًا، بالعكس وقاية وأمان، مؤكدًا أن هناك 3 أمور يمكن من خلالها مواجهة فيروس كورونا، وهى غسل الأيدي باستمرار، ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، والحفاظ على المسافة الآمنة بيننا وبين بعض.وأشار إلى أن أعداد الإصابات في تزايد لكن بمعدل طبيعي طبقًا لسيطرة وزارة الصحة على الوضع، ولكن على المواطنين الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية.