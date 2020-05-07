تكليف رئاسى بإعادة جميع العالقين قبل عيد الفطر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التى تمس حياة المواطنين، كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد على الصعيدين المحلى والعالمى.واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وتحرير سيناء، التى مرت منذ أيام، مجددًا التأكيد على أن القوات المسلحة ورجالها البواسل سيظلون درع مصر وحصنها الآمن على مر العصور فى مواجهة أى مخاطر قد تحدق بالبلاد.وشدد على التضامن الكامل من جانب أبناء الشعب المصرى العظيم وجميع الوزارات والأجهزة الحكومية مع قواتنا المسلحة والشرطة المصرية في سبيل الدفاع عن أمن الوطن والمواطن، ودحر أي مخططات من شأنها زعزعة أمن الوطن واستقراره.وأشار إلى أن المحاولات الخسيسة من الفئات الضالة لن تثنينا عن مواصلة الجهد لبناء وطننا وصنع مستقبل أفضل لأبنائه، كما تقدم رئيس الوزراء بخالص العزاء للقوات المسلحة ولأسر الشهداء، الذين استشهدوا في العمل الإرهابي الغادر الذي وقع منذ أيام في منطقة بئرالعبد بسيناء.وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب جميع أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد.وأوضح أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت، وهناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحي، أو تجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت بجهود مضنية في هذا الملف؛ من أجل عودة أبنائنا العالقين في الخارج، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا، وطبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية على سرعة عودة جميع العالقين قبل عيد الفطر المبارك إن شاء الله.