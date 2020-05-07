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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: الاهتمام بسيناء سيجعلها من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار

الخميس 07/مايو/2020 - 12:49 م
أمين مسعود
أمين مسعود
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أشاد أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بالقضايا التى ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة.

وأكد مسعود، في بيان الخميس، أهمية استعراض الرئيس خلال الاجتماع للمَوقف التنفيذى لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء وتكليفه الحكومة بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، والاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، لإعادة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمرانى الذى تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء.

وأعرب النائب عن ثقته التامة في أن سيناء ستكون واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات العالمية والمحلية خلال السنوات القليلة القادمة في ظل هذا الاهتمام الرئاسى بمشروعات التنمية والاستثمار ومشروعات البنية التحتية والأساسية داخل أرض الفيروز، وأيضا نجاح صقور وبواسل القوات المسلحة في مواجهة قوى الشر والظلام والإرهاب داخل سيناء.

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