ضبط 4 قضايا تهريب بضائع بمليون جنيه خلال 24 ساعة

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حملات موسعة تستهدف مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.أسفرت الجهود - خلال 24 ساعة - عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع، وسجائر، وملابس متنوعة"، وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالى فيها 1768239 جنيهًا.وضبط 21 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى، عدم حمل تحقيق شخصية"، تحرير 144 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 94 حكمًا قضائيًا متنوعًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.