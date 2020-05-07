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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تتجاوز ألمانيا وفرنسا في عدد الإصابات بكورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 12:47 م
كورونا
كورونا
وكالات
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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا إلى 177160، اليوم الخميس، بعد زيادة يومية قياسية مما يعني احتلالها المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد المصابين بالفيروس متجاوزة بذلك ألمانيا وفرنسا.

وقالت قوة العمل المكلفة بمكافحة كورونا في روسيا إن عدد الحالات الجديدة زاد 11231 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت العاصمة موسكو، بؤرة تفشي الفيروس في روسيا، أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات الكلي، وأعلنت اليوم الخميس رصد 6703 إصابات جديدة الليلة للماضية.

وأضافت قوة العمل أن عدد الوفيات، الذي لا يزال أقل بكثير من بلدان عدة، زاد إلى 1625 بعد وفاة 88 الليلة الماضية.

وكان رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين قال، أمس الأربعاء، إن عدد الحالات المؤكدة يرتفع في العاصمة لأن السلطات زادت بشدة عمليات الفحص، مضيفا أن الوضع استقر نوعا ما.

وتقول روسيا إنها أجرت ما يربو على 4.8 مليون فحص لكورونا، وساند الرئيس فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، خطة وضعها سوبيانين للبدء تدريجيا في رفع بعض القيود بعد 12 مايو مما يتيح لمنشآت صناعية معينة استئناف العمل.

وهذا هو الأسبوع السادس الذي تخضع فيه موسكو وغيرها من المناطق الروسية لإجراءات عزل عام.

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