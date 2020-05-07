الجندي يطالب بتوفير مستلزمات طبية لمستشفى العزل بتمى الأمديد

تقدم مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان، طالب فيه بضرورة توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة الوقائية لمستشفى العزل بتمي الأمديد بالدقهلية.وطالب الجندي، في بيانه، بتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها وتوفير العدد الكافي من القوى البشرية نظرًا للجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفى خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا.وقال النائب البرلماني إنه يجب على حكومة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توفير جميع الإمكانيات المالية لوزارة الصحة والسكان للتدخل السريع بتوفير جميع المستلزمات والاحتياجات الطبية لجميع مستشفيات العزل، بما فيها مستشفى تمى الأمديد، لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع المصريين يقدّرون الجهود الكبيرة والجبارة التي يقوم بها جيش مصر الأبيض داخل المنظومة الصحية المصرية لمواجهة التداعيات السلبية للفيروس القاتل.