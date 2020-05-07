سفير ليبي سابق يستنكر دعم «الغنوشي» لأردوغان وقطر ضد بلاده

استنكر محمد سعيد القشاط السفير الليبي السابق لدى المملكة العربية السعودية، الاتصالات السرية التي يقوم بها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، مع الحكومتين القطرية والتركية.وقال "القشاط"، في منشور على موقع "فيسبوك" اليوم الخميس: "إن النظام الليبي كان الداعم الوحيد لتونس والتونسيين، وبقيت ليبيا تخوض في بركة من الدماء من عام 2011 إلى الآن، ودخلت تركيا للمسرح في ليبيا عن طريق الخونة والعملاء وتهاجم ليبيا بطائراتها ومرتزقتها، ويتواطأ الغنوشي معهم ويلتقي مع أردوغان سرا".واستنكر "القشاط" مساندة تونس للتدخل التركي، وأشار إلى أن "الغنوشي" أخرجه معمر القذافي من السجن والإعدام، ووضع له راتبا يدفع له شهريا من الدعوة الإسلامية، لافتا إلى أن قطر تنشئ الآن محطة للتجسس على ليبيا في جبال "تطاوين".