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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن صرف رواتب المعلمين على «أساسى 2014»

الخميس 07/مايو/2020 - 12:45 م
رواتب
رواتب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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تقدم اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن أزمة صرف رواتب وحوافز المعلمين على أساسي 2014 وتأثيره السلبي على أوضاعهم.

وأوضح في طلبه أنه ما زالت وزارة التربية والتعليم تصرف رواتب وحوافز ومكافآت المعلمين على أساسي راتب 2014، في حين تتم الاستقطاعات كالتأمينات والمعاشات والضرائب على أساسي راتب 2019، مما يعد استقطاعا أكبر من الاستحقاقات التي يحصل عليها المعلمون.

وأكد محروس أن تلك المشكلة ستتسبب في تكبيل المعلمين بظلم جديد، ومعاناة نتيجة معاملة رواتبهم بنظام قديم لم يعد يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحالي، في حين تتم محاسبتهم في الخصومات على أساسي 2019، مما يمثل ظلما كبيرا عليهم.

وتابع "محروس" أن هذا الأمر سيؤدى إلى عزوف عدد كبير من المعلمين عن مهنة التدريس وفتح الباب للدروس الخصوصية حتى يتمكن المعلم من تعويض قلة هذا الراتب من أبواب خلفية أخرى لسد احتياجات ومتطلبات أسرته.

وذكر أنه في الوقت الذي تحاول فيه الوزارة وضع خطة لتطوير التعليم والنهوض بالقطاع والعمل على حل مشكلاته وتحليلها، ما زالت تتجاهل أوضاع المعلمين والنظر في رواتبهم، ووضع خطة لسد العجز في المدارس، مما سيؤدي لعواقب وخيمة ستضر بالمنظومة.

وطالب بتدخل سريع وعاجل من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وصدور قرار بتعجيل صرف رواتب المعلمين وحوافزهم ومكافآتهم على أساسي 2019، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ينادى بالاهتمام بأحوال كافة فئات المجتمع وخصوصًا المعلمين.

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