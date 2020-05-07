برلمانى: وجود مصر ضمن الـ10 الكبار شهادة نجاح لمنظومة التعليم

أكد حسين أبوجاد عضو مجلس النواب، الأمين المساعد للشئون البرلمانية بمستقبل وطن، على أهمية تصريحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التى قال فيها إن التصنيف الدولى لمصر فى مجال التعليم تحسن كثيرًا، فى ظل إجراءات المنظومة التعليمية خلال مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا، وأن مصر أصبحت من الـ10 الأوائل بعد أن كنا فى ذيل القائمة.وقال "أبوجاد"، فى بيان له أصدره، اليوم، إن وجود مصر ضمن العشر الدول الكبار فى منظومة التعليم يؤكد أنها ستكون من أهم الدول التى ستحقق انطلاقة كبرى فى مختلف المجالات العلمية والصناعية والزراعية والاستثمارية فى عالم ما بعد كورونا.ووجه النائب تحية للرئيس عبدالفتاح السيسى لأنه هو صاحب الفضل الأول، ليس فى الإصرار على التحديث الشامل والحقيقى لمنظومة التعليم، إنما لدعمه الكامل للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وسياساته فى تطبيق المنظومة الجديدة رغم محاولات كارهى النجاح من قوى الشر والإرهاب وأصحاب المصالح الخاصة ليس فى إفشال المنظومة الجديدة لكن إحباط سياسات طارق شوقى من خلال الانتقادات الحادة وغير الموضوعية والتى وصلت للتجريح فى شخصه.وأضاف النائب أن سياسات طارق شوقى حققت أهدافها فى الإصلاحات الجذرية للتعليم، وأكبر دليل على ذلك اختيار مصر لتكون متحدثًا رئيسًا فى المؤتمر الدولي عن منظومة التعليم، والذى يضم دول العالم الإسلامي، فما فعلته مصر خلال أزمة فيروس كورونا، لفت انتباه العالم لها، مطالبًا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بالاستجابة الفورية لتوفير جميع الإمكانيات المادية وغير المادية التى يطلبها الدكتور طارق شوقى لاستكمال المشروع القومى لتطوير وتحديث التعليم باعتباره واحدًا من أهم مشروعات الأمن القومى وبناء الإنسان المصرى.