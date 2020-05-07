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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«النواب» يتضامن مع «الأطباء» لاستثناء 4 فئات من مستشفيات العزل

الخميس 07/مايو/2020 - 12:42 م
سعيد حساسين
سعيد حساسين
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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طالب سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء باستثناء 4 فئات من العمل بمستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا، نظرًا للأخطار التي تتعرض لها الطواقم الطبية فى مواجهتها لوباء كورونا وإصابة العديد منهم، وأنهم خط الدفاع الأول للمجتمع كله، خاصة أن هذه الإجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى.

وقال حساسين، في بيان الخميس، إنه يجب استثناء الثلاث فئات وهي: مَن يزيد عمره عن خمسين عاما وأصحاب الأمراض المزمنة مثل ( سكري - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة)، والسيدات الحوامل والأمهات والأطفال أقل من 12 عامًا.

وحددت نقابة الأطباء عددًا من الآليات للتعامل مع أعضاء الفريق الطبى بمستشفيات العزل، بعد انتهاء مدة عملهم بمستشفى العزل، لحمايتهم من التعرض للعدوى بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات، هى: أن يتم عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، وإذا جاءت نتيجة المسحة الثانية سلبية أيضًا يتم السماح لعضو الفريق الطبى بالعودة لمنزله.

أضافت: إذا كان هناك عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، وإذا جاءت سلبية يتم تخيير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية - نزل شباب - فنادق) لمدة 14 يوما، حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة، مؤكدة ضرورة مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، واتخاذ الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى.

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