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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

النتائج سلبية.. حفلة وداع للعائدين من الخارج بمرسى علم

الخميس 07/مايو/2020 - 12:42 م
حفلة وداع للعائدين
حفلة وداع للعائدين
كتب- علي عواد
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أقام أحد فنادق الحجر الصحي المخصصة للمصريين العائدين من الخارج من دول هولندا والمغرب بمدينة مرسى علم، احتفالًا لنزلائه بمناسبة انتهاء مدة الحجر المخصصة لهم وهي 14 يومًا، بعد إجراء التحاليل النهائية لهم وثبوت سلبيتها.

وقال عاطف عثمان مدير عام الفندق المخصص لإقامة المصريين العائدين من الخارج بمرسى علم، إن الفندق نظم احتفالًا على شرف النزلاء، وذلك بعد انتهاء مدة الحجر المخصصة لهم، وسلبية نتائجهم، مشيرًا إلى أن جميع النزلاء شاركوا في الاحتفال، موجهين الشكر للحكومة المصرية على سعيها لتوفير إقامة مميزة وتسهيل عودتهم، والفرق الطبية التي قامت بمتابعتهم طوال مدة الحجر.

وأضاف عثمان لـ"الدستور"، أن النزلاء العائدين من الخارج كانوا في غاية السعادة والفرح عقب انتهاء الحجر الصحي لهم، وعودتهم إلى ذويهم، مشيرًا إلى أنهم قضوا مدة إقامتهم في الحجر كرحلة استجمام واسترخاء على شواطئ مدينة مرسى علم.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، انتهاء فترة الحجر الصحي لعدد 364 من المصريين العائدين من دول البحرين وهولندا، والمغرب، وذلك بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقضاء 14 يوما من الحجر الصحي في عدد من الفنادق السياحية بمدينة مرسى علم.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، إن فريقا طبيا من الحجر الصحى برئاسة الدكتور إسماعيل خلف، مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر، وقّع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين للتأكد من خلوهم من أي إصابات بالفيروس.

وأضاف مرعي، أنه ثبتت سلبية نتائج فحصهم جميعا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي بدأت في 21 أبريل الماضي، ومن المقرر أن يتم نقلهم من مطار مرسى علم الدولى، إلى مطار القاهرة الدولي على متن رحلات داخلية.
مرسى علم
مرسى علم
مرسى علم
مرسى علم
مرسى علم
مرسى علم
مرسى علم
مرسى علم
مرسى علم
مرسى علم

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