السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في يونيو

أفادت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، الخميس، أن شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة رفعت سعربيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا 1.40 دولار للبرميل في يونيو مقارنة بمايو، لتتحدّد بخصم 5.90 دولار عن متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي.كما رفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في يونيو إلى الولايات المتحدة، لتتحدد بعلاوة 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بزيادة 1.50 دولارللبرميل عن مايو.ورفعت أرامكو أيضا سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للشُحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا 6.55 دولار للبرميل بخصم 3.70 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة انتركونتننتال.