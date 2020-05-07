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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة تقترح إسقاط مجموع درجات 2020 من تراكمي طلاب الطب

الخميس 07/مايو/2020 - 12:41 م
الدكتورة شيرين فراج
الدكتورة شيرين فراج
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قدّمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، اقتراحًا برغبة لمناقشته بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم احتساب مجموع درجات هذا العام للسنوات الرابعة والخامسة لبكالوريوس كليات الطب في المجموع التراكمي.

قالت النائبة، في بيان، إن قرار اللجنة المُشكّلة من المجلس الأعلى للجامعات عن احتساب سنوات الدراسة الإكلينيكيّة، الرابعة والخامسة بكليات الطب كسنوات نهائية (بكالوريوس) أدى إلى قلق الطلاب، حيث إن إعادة تدريس القسم أو التخصص بصورة سريعة لإغلاق الدراسة بسبب فيروس كورونا لا يحقق العدل والمساواة بسبب الآتي:

- التباين في تدريس المواد للسنة الواحدة حيث تقسم الدفعة على عدد المواد، فهناك من درس مادة في أول الدراسة بصورة وافية وآخر سيقوم بدراستها بصورة سريعة.

- هناك اختلاف في درجات المواد، وبالتالي من درس مادة بصورة وافية عند بدء الدراسة لا يستوي مع من سيقوم بدراستها بصورة سريعة.

- الجزء التطبيقي على المرضى قد يؤثر على سلامة الطلاب والأطباء معًا، ففي ظل جائحة كورونا تصبح المستشفيات بؤرة خطر؛ لأنها أول خط دفاع للمرض، وبالتالي في ظل هذه الظروف، مخالطة الطلاب والأساتذة للمرضى قد يؤدي إلى انتشار العدوى.

- هناك العديد من الأقسام تم إغلاقها نتيجة جائحة كورونا، والعمل على حالات الطوارئ فقط، وعند رفع الحظر وإجراءات التعايش مع المرض تدريجيًا لن تعود الأمور طبيعية.

- في ظل الظروف العالمية من المتوقع أن تظل جائحة كورونا لفترة من الزمن قد تطول وقد تتكرر بصورة أشد، وستكون هناك إجراءات استثنائية.

في ضوء ذلك اقترحت النائبة تدريس ما تبقى من المنهج عند عودة الدراسة والقيام بامتحان الطلاب وإعلان النتائج، وطالبت بعدم احتساب درجات العام في المجموع التراكمي لتحقيق العدل بين الطلاب.

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