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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهم بالنصب على راغبي السفر للعمل خارج مصر

الخميس 07/مايو/2020 - 12:41 م
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، من ضبط متهم بالنصب على راغبي السفر للعمل خارج مصر، بمركز سمنود.

تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من 3 مواطنين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول الأوروبية، في سمنود.

أكدت التحريات وأسفرت عن قيام معلم بمعهد أزهري بالمحلة الكبرى، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول الأوروبية وتدبير فرص عمل لهم بها والاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت جملتها 350.000 ألف مقابل تسفيرهم إلى بعض الدول الأوروبية وإيجاد فرص عمل لهم بها عقب إلغاء الحظر على الطيران، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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