إعدام خفافيش في منزل بالقناطر الخيرية

أعلن اللواء ضياء عبدالحميد رئيس مدينة القناطر الخيرية، أنه تم إعدام الخفافيش الموجودة بمنزل فى التقسيم السياحى بمعرفة صاحب المنزل الذي أغلق المنافذ تماما ووضع لهم دخانا وشطة.وأشار عبدالحميد فى تصريحات صحفية، إلى أنه لا توجد أسراب أخرى أو تجمعات للخفافيش بالقناطر الخيرية وما فعله صاحب المنزل كان تصرفا إيجابيا.كان أهالي منطقة التقسيم السياحي بالقناطر الخيرية، قد حرروا محضرا بقسم الشرطة متضررين من مهاجمة أسراب من الخفافيش لأحد المنازل.يذكر أن واقعة مهاجمة أسراب من الخفافيش للمنزل بالقناطر الخيرية تعد الواقعة الثالثة على مستوي القليوبية فسبقها القضاء على خفافيش بمنزلين أحدهما بالحزانية بشبين القناطر والآخر بنوب طحا التابعة لنفس المدينة.