«حماية المستهلك»: ضبط مصانع لإنتاج الكمامات تستخدم أقمشة ضارة بالصحة

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن حماية حقوق المستهلك حق دستوري، مؤكدا أنهم قاموا بإجراءات استباقية لمنع استغلال أزمة كورونا، حيث تم ضبط مصانع لإنتاج الكمامات تحت بير السلم باستخدام أقمشة مضرة بصحة وسلامة المواطن، وغير مطابقة للمواصفات.وأضاف عبدالمعطي، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهاز في 2019 تلقى 99 ألف شكوى تم حل 87 ألف شكوى منها، كما تم عمل 622 حملة رقابية خلال 2019 في المحافظات.وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التموين، ومن خلال تلقي البلاغات تم ضبط عدة مصانع بها مخالفات في كثير من المحافظات.