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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«اغلب السقا» يستضيف وائل جسار.. الليلة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:36 م
وائل جسار
وائل جسار
دعاء عبد المقصود
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يستضيف برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "اغلب السقا"، الفنان وائل جسار كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في حلقة الليلة، السابعة مساءً.

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "اغلب السقا" على "MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

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