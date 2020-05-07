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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تداول إجابات الفرنسية والألمانية لـ«تانية ثانوى» على فيسبوك (صور)

الخميس 07/مايو/2020 - 12:36 م
فيسبوك
فيسبوك
نورهان عبدالرحمن
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تداول عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي الفترة الثانية، إجابات أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية "فرنساوي وألماني"، عبر مجموعات موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الخميس 7 مايو 2020 اللغة الأجنبية الثانية على التابلت من المنزل بسبب الظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر بها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كوفيد19 المعروف إعلاميا باسم كورونا المستجد.

وانطلقت امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الخميس الماضي، إلكترونيًا بنظام الكتاب المفتوح من المنازل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).
تداول إجابات الفرنسية والألمانية لـ«تانية ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول إجابات الفرنسية والألمانية لـ«تانية ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول إجابات الفرنسية والألمانية لـ«تانية ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول إجابات الفرنسية والألمانية لـ«تانية ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول إجابات الفرنسية والألمانية لـ«تانية ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول إجابات الفرنسية والألمانية لـ«تانية ثانوى» على فيسبوك (صور)

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