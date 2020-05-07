الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار

واصلت الليرة التركية اليوم الخميس سقوطها الحر المستمر منذ أسبوع، لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق ويصل سعر الدولار الواحد إلى 7.25 ليرة.وارتدت الليرة قليلا ليصل سعر الدولار إلى 7.23 ليرة بعد أن سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7.25 ليرة في وقت مبكر من اليوم الخميس، متجاوزة أضعف مستوى لها عند ما يقرب 7.24والذي كانت سجلته في أغسطس من عام 2018.ويعني الانخفاض القياسي لليرة اليوم خسارتها أكثر من 20% من قيمتها منذ بداية العام.وصفت الهيئة المسئولية عن تنظيم المصارف التركية اليوم الخميس أي معاملة مصرفية قد تؤثر على أسعار الصرف بأنها "استغلالية ومضللة".وحذرت الهيئة من نشر أي معلومات مضللة أو شائعات عبر الإنترنت أو أي منصة أخرى بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية.وقامت المصارف التركية مؤخرا ببيع الدولار بقوة لدعم الليرة، إلا أن هذه الطريقة لم تُجد نفعا.وفي محاولة لتهدئة المستثمرين، تحدث وزير المالية براءت ألبيرق أمس عن خطوط تمويل محتملة مع بعض دول مجموعة العشرين، غير أنه لم يذكر تفاصيل محددة.