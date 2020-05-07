339 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، ظهور 339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 10343.وسجلت وزارة الصحة، حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار"، 205 حالات جديدة في مدينة فيساياس و110 إصابات في مدينة مترو مانيلا، فضلًا عن تسجيل 24 آخرين في مناطق أخرى.وأوضحت الوزارة أن 112 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس ليرتفع عدد المتعافين إلى 1618، كما توفى 27 شخصا لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 685.من جانبه، قال جون وونج، وهو أخصائي وبائيات ضمن فرقة العمل الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا بدأ في الثبات وذلك لأن تضاعف حالات الإصابة بالفيروس والوفاة أصبح يستغرق وقتا أطول.