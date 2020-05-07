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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 11:27 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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سجلت الحكومة التايلاندية ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) وكلهم تايلانديون، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2922، دون تسجيل وفيات، ليظل إجمالي الوفيات 55.

وقال المتحدث باسم مركز إدارة وضع "كوفيد- 19"، تاويسيلب فيزانويوثين، إن إحدى الحالات الجديدة هي لربة منزل تايلاندية -59 عامًا- في إقليم "يالا" الحدودي الجنوبي.

وتم تشخيصها بعد فحص وقائي وتبين أنها كانت على اتصال وثيق بمريض سابق عاد من ماليزيا، ولم يكن لديها أعراض، حسبما ذكر موقع "بانكوك بوست".

وما زال إجمالي الوفيات يبلغ 55 حالة، وخرج 11 مريضًا آخرين من المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 2772.

وقال تاويسيلب إن عدد الأقاليم الخالية من الحالات المصابة بفيروس كورونا على مدار الـ28 يوما الماضية ارتفع إلى 39 إقليما.

واشتملت الأقاليم الجديدة على تشيانج ماي، وتشايافوم ولامبانج وفيتسانولوك وترانج.

وقال المتحدث إن عدد حالات الإصابة العالمية بكوفيد-19 يبلغ 3.82 مليون، بالإضافة إلى 265076 حالة وفاة.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أغلب الحالات بواقع 1.26مليون حالة، وأغلب الوفيات بواقع 74799.

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