رجل الأعمال يوسف منصور يتبرع بـ51.5 مليون جنيه لمكافحة كورونا

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من رجل الأعمال يوسف منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور القابضة"، بشأن مساهمته بمبلغ 51.5 مليون جنيه لدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا المستجد".وأوضح يوسف منصور في خطابه أن تبرعه يتضمن تخصيص 25 مليون جنيه نقدًا لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لدعمها في تأهيل ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر، بالإضافة إلى التبرع بعشرة ملايين جنيه نقدا لصالح صندوق تحيا مصر؛ تخصص لدعم أعمال وزارة الصحة لتوفير احتياجاتها من مستلزمات الوقاية والمهمات الطبية والمعدات.واشتملت مساهمة رجل الأعمال يوسف منصور على تبرعات عينية بقيمة 15 مليون جنيه توجه لشراء 200 ألف كرتونة مواد غذائية، سيتم تخصيص 100 ألف كرتونة منها لجيش مصر الأبيض، في مستشفيات الحميات والحجر الصحي، الذي يتحمل مخاطر وأعباء المواجهة باعتباره خط الدفاع الأول في الوضع الراهن، وتخصيص الـ100 ألف كرتونة المتبقية لصالح صندوق تحيا مصر لتوجيهها للأسر الأكثر احتياجا وأسر العمالة اليومية المتضررة من التداعيات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية الهادفة لاحتواء تفشي الفيروس.ولفت رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور القابضة" في خطابه إلى أنه في إطار مسئولية المجموعة الاجتماعية، فقد تم التعاون مع بنك الطعام المصري والتكفل باحتياجات 10 الآف أسرة مُتضررة من هذه الأزمة على مستوى الجمهورية والتي تتمثل في تبرعات بقيمة 1.5 مليون جنيه.وفي ختام خطابه، قال يوسف منصور: إن عائلة وموظفي شركات منصور رجال مُخلصون مُستعدون لبذل الغالي والنفيس من أجل التقدم نحو الرخاء واستكمال بناء نهضة اقتصادية وحضارية تليق بعراقة مصر.