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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

10 مقترحات لمشروعات بحثية ضمن مبادرة جامعة بنها لدعم أبحاث كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 11:19 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن صندوق حساب البحوث العلمية تلقى 10 مقترحات لمشروعات بحثية تتناول عددا من المحاور المرتبطة بالتشخيص أوالعلاج أوالوقاية، وكذلك الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والقانونية المترتبة على جائحة (كورونا) المستجد، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لدعم الأبحاث العلمية في الفيروس.

وأوضح الدكتور الجيزاوي - في بيان اليوم الخميس - أنه في مجال التشخيص تلقى الصندوق مقترحا بحثيا بعنوان "استخدام الجسيمات النانوية المعدلة في تشخيص العدوى الفيروسية" وفي مجال الوقاية تلقى الصندوق 4 مقترحات لمشروعات بحثية الأول عن استخدام مصل الدرن كعامل وقاية لمقدمي الخدمة الطبية في مواجهة فيروس (كورونا) والثاني عن ابتكار أو تطوير منسوجات طبية مضادة للميكروبات للعاملين في مجال الرعاية الصحية، والثالث عن الاستفادة من تقنية النانو تكنولوجي في تعقيم الكمامات ومنع دخول الفيروسات عبرها، والرابع عن دراسة العلاقة بين نسب تلوث البيئة بالكربون وانتشار فيروس (كورونا).

وأضاف أنه في مجال العلاج تلقى صندوق البحوث العلمية مقترحين لمشروعين بحثيين أحدهما عن تصميم وتصنيع وحدة محمولة لتوليد الاكسجين، والأخر عن إنتاج بروتين فيتوكيميكال بار مبتكر ذو تأثير محتمل مضادة للكوفيد-19 من خلال تعزيز جهاز المناعة والارتباط مع بقايا ثنائية الحفاز لإنزيمات البروتييز للفيروس.. وفي مجال الجوانب الاجتماعية والاخلاقية تلقى الصندوق 3 مقترحات للمشروعات التالية، الأول عن تقييم تجربة استخدام التعلم الإلكتروني أثناء فترة جائحة (كورونا) والثاني عن الآثار القانونية والاقتصادية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري والسيناريوهات المحتملة وآليات التعامل معها، والأخير عن الآثار الإقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كروونا على الاقتصاد المصري.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المخرجات المتوقعة من هذه المشروعات البحثية قد تكون في صورة أجهزة طبية أو بحوث تطبيقية أونماذج أولية أو براءات اختراع.

من جانبه، قال الدكتور ماهر حسب النبي المشرف على الصندوق، إن جميع هذه المقترحات البحثية سوف يتم تقييمها من قبل أساتذة متخصصين من خارج الجامعة وسيتم إعلان المشاريع الفائزة والتي سيقوم صندوق حساب البحوث العلمية بتمويلها.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أعلن إطلاق مبادرة لدعم الأبحاث العلمية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتوصيفه من قبل منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي.

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