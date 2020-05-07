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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملة تموينية مكبرة بالبحيرة لضبط السلع المغشوشة (صور)

الخميس 07/مايو/2020 - 11:19 ص
حملة تموينية
حملة تموينية
نرمين محمود الدهان
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صرح كمال راشد - وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة بمدينة دمنهور بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

وواصلت مديرية التموين بالبحيرة رقابتها المشددة بمدن ومراكز المحافظة، فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق والرقابة المشددة على المصانع غير المرخصة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات لمكافحة كافة صور الغش التجارى والتدليس ولردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال راشد إن الحملات أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة زيوت طعام غير مرخص ويستخدم أسماء تجارية شهيرة والتحفط به على 1500 كجم زيت سائب مجهول المصدر و42 كرتونة زيت طعام × 12 زجاجة زنة 1 كجم وآلاف الكراتين الفارغة والزجاجات والاستيكرات، وضبط مصنع طحينة بدون سجل صناعى والتحفظ به 20 برميل طحينه بيضاء × 60 كجم يقوم بتعبئتها فى عبوات صغيره بأسماء تجارية غير مرخص له إستخدامها.

كما تم ضبط مصنع منظفات غير مرخص ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر والتحفظ به على 2 برميل مادة خام × 180 كجم و10 شكاير مسحوق × 14 كجم و10 برميل كلوركس الوان × 60 كجم + 3 برميل كلور × 60 كجم + 10 شيكارة صودا كاويه × 25 كجم، وضبط 72 عبوة جمبرى مجمد مستورد + 480 طائر سمان مجمد وكلها بدون بيانات داخل ثلاجة حفظ مواد غذائية غير مرخصة وبدون إخطار شهري، وضبط شيكارة قرنفل أعواد × 25 كجم + شيكارة زعتر × 25 كجم وكلها منتهية الصلاحيه داخل مركز توزيع توابل وبهارات.

وفى سياق متصل قامت مديرية التموين بتشكيل حملة بمركز ومدينة ايتاى البارود مكونة من نائب رئيس المدينة ورئيس الرقابة التموينية والتفتيش الصيدلى بايتاى البارود بالاشتراك مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية باحدى قرى ايتاى البارود تقوم ببيع أدوية بشرية منتهية الصلاحية والتحفظ على 70 عبوة دواء، وضبط صيدلية تقوم ببيع أدوية مجهولة المصدر وأدوية التأمين الصحى والتحفظ على 90 عبوة دواء، وضبط صيدلية تقوم ببيع أدوية محظور تداولها فى الصيدليات والتحفظ على 150 عبوة دواء، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
حملة تموينية مكبرة بالبحيرة لضبط السلع المغشوشة (صور)
حملة تموينية مكبرة بالبحيرة لضبط السلع المغشوشة (صور)
حملة تموينية مكبرة بالبحيرة لضبط السلع المغشوشة (صور)
حملة تموينية مكبرة بالبحيرة لضبط السلع المغشوشة (صور)
حملة تموينية مكبرة بالبحيرة لضبط السلع المغشوشة (صور)
حملة تموينية مكبرة بالبحيرة لضبط السلع المغشوشة (صور)
حملة تموينية مكبرة بالبحيرة لضبط السلع المغشوشة (صور)
حملة تموينية مكبرة بالبحيرة لضبط السلع المغشوشة (صور)

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