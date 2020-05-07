ولي عهد أبوظبي ورئيس سيراليون يبحثان التعاون المشترك

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم، أن الجانبين تناولا- خلال الاتصال- آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم ومجالات التعاون والتنسيق بين البلدين للحد من آثاره السلبية وتداعياته على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية.وأشاد الشيخ محمد بن زايد بالخبرة التي اكتسبتها سيراليون خلال تجربتها في مكافحة وباء "الإيبولا" وتركيزهم في تلك الفترة على تطبيق إجراءات الفحص والعزل الوقائية حتى نجحت في السيطرة على انتشاره وإعلان أرضها خالية من الوباء.