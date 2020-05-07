الجيش الأمريكي يرفض تجنيد المتعافين من كورونا

كشفت صحيفة (ميليتري تايمز) الأمريكية عن أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لن تقبل بعد الآن مجندين جدد تعافوا من فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الصحيفة- على موقعها الإلكتروني- أن مذكرة نشرتها القيادة المعنية بفحص المتقدمين للالتحاق بالجيش الأمريكي وتم تداولها على موقع "تويتر" أوردت أنه إذا تم التأكد من وجود إصابة سابقة بفيروس كورونا لأي من المتقدمين من خلال اختبار معملي أو تشخيص سريري، سيصبح غير مؤهل لدخول الجيش بشكل دائم.من جهتها، أكدت متحدثة باسم البنتاجون صحة هذه المذكرة وأنها أصلية.وأفادت المذكرة، حسبما ذكرت الصحيفة، بأن المتقدمين الذين لن يجتازوا الفحوصات اللازمة للالتحاق بالجيش لن يخضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بكورونا، لكن بإمكانهم العودة خلال 14 يومًا إذا لم تظهر عليهم أعراض.وحسب المذكرة، سيتعين على من يتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا الانتظار لمدة 28 يومًا بعد التشخيص للتقدم لفحوصات الالتحاق بالجيش.وقال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق إن البنتاجون ينظر في حظر تجنيد المتعافين من فيروس كورونا، لأن آثار الفيروس على المدى البعيد لا تزال غير واضحة.