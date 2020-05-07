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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لمرضى السرطان في حضرموت اليمنية

الخميس 07/مايو/2020 - 11:11 ص
الهلال الأحمر الإماراتي
الهلال الأحمر الإماراتي
وكالات
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وزع ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضر موت حميد راشد الشامسي، 1220 سلة غذائية تزن 52 طنا و216 كيلوجراما من "المير الرمضاني" على أهالي مرضى السرطان والعاملين في مراكز علاج مرضى السرطان في 13 مديرية بساحل حضرموت في اليمن، وذلك تزامنا مع شهر رمضان المبارك بهدف التخفيف من معاناة أهالي المديرية وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال الشامسي- في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات- اليوم الخميس، إن توزيع هذه المساعدات الإغاثية جاء في إطار دعم الأسر الأشد احتياجًا لها، مشيرًا إلى أن الهيئة تحاول التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في المناطق المحررة عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم، والنظر بعين الإنسانية ومد يد العون لمرضى السرطان وذويهم.

وأكد الشامسي حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بشكل مستمر لتصل إلى كل مواطن يمني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وذلك بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم على هذا العون الإماراتي الذي من شأنه أن يخفف من معاناتهم الإنسانية بعد أن فقدوا الكثير من مقومات الحياة جراء تهالك الوضع الاقتصادي، وتعطل مصادر الدخل التي تؤمن لهم الحصول على لقمة العيش.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت 13 ألفا و30 سلة غذائية، تزن 839 طنا و263 كيلوجراما، استهدفت 65 ألفا و150 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

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