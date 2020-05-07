ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان إلى 3563

أعلنت وزارة الصحة العامة الافغانية، اليوم الخميس، تسجيل 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3563.ونقلت قناة "طلوع نيوز" الافغانية عن الوزارة القول، إنه قد تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أيضا تسجيل حالتي وفاة وتعافي ثمانى حالات، وارتفع إجمالي عدد حالات التي تم تعافيها في البلاد إلى 468، والوفيات إلى 106 حالات.وقد تم حتى الآن إجراء فحوص لعدد 14389 شخصا في البلاد، بحسب وزارة الصحة الافغانية.