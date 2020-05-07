تفاصيل ابتكار جهاز تعقيم منزلي في دمياط

نجح الطالب عمر وليد البحيري بمدرسة أبوبكر الصديق، بمحافظة دمياط، في اختراع ثلاثة أجهزة خاصة بتعقيم مقبض الباب وأيضا تعقيم المشاية والحذاء عند اقتراب أي شخص من الباب، بالإضافة إلى ابتكار جهاز روبوت تستخدمه المستشفيات لنقل مستلزمات مرضى الكورونا أو للمرضى عموما.وقال الطالب عمر بحيري، إنه عضو في مركز الإبداع بمدينة دمياط الجديدة، ودرس فيه وتعلم، ومع بداية الأزمة الراهنة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، فكر هو وزملاؤه في المرور منها بشكل مختلف والاستفادة مما درسوه.وقال بحيري إنه عكف على دراسة الجهاز والتفكير به لحل أزمة التعقيم، خاصة التعقيم المنزلي، للتقليل من المخالطات.وأضاف الطالب، أن الأجهزة تستخدم في تعقيم مقبض الباب وأيضا تعقيم المشاية والحذاء عند اقتراب أي شخص من الباب.كما تم اختراع وابتكار جهاز روبوت تستخدمه المستشفيات لنقل مستلزمات مرضى كورونا أو للمرضى عموما.وأعرب عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن سعادته البالغة بأبنائه الطلاب، مؤكدا أن هذه الابتكارات تعد وسيلة لتنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب، مشيرا إلى أن مثل تلك الابتكارات تعمل على تحسين حضور الطلاب وتعزيز قدراتهم في التعلم الحديث والمتطور.