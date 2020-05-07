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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليورو ينهي انخفاضًا استمر 3 أيام والليرة التركية تبلغ مستوى قياسيًا متدنيًا

الخميس 07/مايو/2020 - 11:05 ص
اليورو
اليورو
وكالات
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ارتفع اليورو، اليوم الخميس، بعد ثلاثة أيام من الانخفاض، لكن الحذر ما زال ينتاب المتعاملين في ظل مخاوف بشأن مخطط تحفيز البنك المركزي الأوروبي عقب حكم صادر عن محكمة ألمانية هذا الأسبوع.

وهوت الليرة التركية إلى مستوى منخفض قياسي عند 7.25 ليرة للدولا،ر مواصلة خسائرها بعد تصريحات من أحد صانعي السياسات في مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزي الأمريكي)، فسرها المتعاملون على أنها استبعاد لاحتمالات تمديد المركزي لخط مبادلة عملة مع أنقرة.

وارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيي، وأحجم عن تقديم المزيد من التحفير.

وابتعد الين الذي يعتبر من الملاذات الآمنة عن أعلى مستوى في قرابة سبعة أسابيع أمام الدولار.

وارتفع اليورو إلى 1.0808 دولار، لكنه لم يبتعد كثيرًا بعد عن أقل مستوى في أسبوع ونصف الذي سجله، أمس الأربعاء، عند 1.0782.

وانخفض اليورو بأكثر من 1.5 بالامئة هذا الأسبوع، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعى فيما يفوق الشهر.

يأتي هذا الضعف بعد حكم من المحكمة العليا في ألمانيا يوم الثلاثاء قضى بأنه على البنك المركزي الأوروبي أن يبرر عمليات شراء بموجب برنامج شراء السندات لديه خلال ثلاثة أشهر، وإلا سيخسر مشاركة البنك المركزي الألماني في إحدى خططه التحفيزية الأساسية.

وارتفع الإسترليني مقابل اليورو والدولار بنسبة 0.4 بالامئة بعد أن أحجم بنك إنجلترا عن مزيد من إجراءات التحفيز.

وارتفع الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.2 بالامئة أمام الين مسجلًا 106.31 ين بعد أن انخفض أمس الأربعاء إلى 105.985 ين وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس.

وصعد الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات بنسبة 0.8 بالامئة مسجلا 0.6473 دولار أمريكي.

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