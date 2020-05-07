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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشميع 3 مقاهٍ لمخالفة قرارات الغلق في البحيرة

الخميس 07/مايو/2020 - 11:03 ص
مقهى
مقهى
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف واستمرار الحملات اليومية لتنفيذ قرارات غلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية، وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة؛ لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الشأن، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بالتنسيق مع الشرطة حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مقاهٍ ومحل ألعاب بلاى ستيشن بدائرة المركز مخالفة لقرارات الغلق، حيث تم غلقها وتشميعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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