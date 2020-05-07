4 ملايين جنيه منحة من مؤسسة ساويرس للقومي للإدارة لتأهيل الموظفين



شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم توقيع مذكرة تفاهم وعقد اتفاق بين المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي للوزارة، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن التعاون المشترك في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية.



وقع المذكرة الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، مع عقد اتفاق حول منحة تقدمها المؤسسة للمعهد بقيمة 4 ملايين جنيه، لدعم تنفيذ أنشطة البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية".



توقيع مذكرة

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توقيع المذكرة جاء انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، وإيمانًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع مهارات الكوادر المصرية في مجالات الإدارة والقيادة والمجالات المرتبطة بها.



وتابعت أن التعاون المشترك بين المعهد والمؤسسة بتوقيع تلك الاتفاقية يأتي في إطار نشر وتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية ومبادئ القيادة الرشيدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 وارتكازًا على الرغبة المشتركة بين المعهد والمؤسسة في إقامة ودعم التعاون التدريبي والتأهيلي والتعليمي لموظفي الجهاز الإداري بالدولة المصرية وذلك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



ومن جانبها أعربت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، عن اعتزاز المعهد بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية للمرة الثانية في حزمة برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة ميزوري.



وقال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المنحة المقدمة من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية سيتم توجيهها لدعم تنفيذ أنشطة المعهد في مجال بناء وتطوير القدرات البشرية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية وخاصة تنفيذ البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية".



وأكد جلال أهمية دعم مؤسسة ساويرس ومشاركتها في البرنامج التدريبي بالتعاون مع جامعة ميزوري والذي يستهدف إرسال ٣٢ متدربًا من ممثلي القطاع الحكومي للتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية موضحة أن مراحل البرنامج تبدأ بالتدريب في القاهرة وأخرى في ولاية ميزوري الأمريكية.

منحة من مؤسسة ساويرس