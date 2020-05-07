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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

4 ملايين جنيه منحة من مؤسسة ساويرس للقومي للإدارة لتأهيل الموظفين

الخميس 07/مايو/2020 - 11:02 ص
منحة من مؤسسة ساويرس
منحة من مؤسسة ساويرس
أميرة ممدوح
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شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم توقيع مذكرة تفاهم وعقد اتفاق بين المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي للوزارة، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن التعاون المشترك في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية.

وقع المذكرة الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، مع عقد اتفاق حول منحة تقدمها المؤسسة للمعهد بقيمة 4 ملايين جنيه، لدعم تنفيذ أنشطة البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية".
توقيع مذكرة
توقيع مذكرة
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توقيع المذكرة جاء انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، وإيمانًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع مهارات الكوادر المصرية في مجالات الإدارة والقيادة والمجالات المرتبطة بها.

وتابعت أن التعاون المشترك بين المعهد والمؤسسة بتوقيع تلك الاتفاقية يأتي في إطار نشر وتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية ومبادئ القيادة الرشيدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 وارتكازًا على الرغبة المشتركة بين المعهد والمؤسسة في إقامة ودعم التعاون التدريبي والتأهيلي والتعليمي لموظفي الجهاز الإداري بالدولة المصرية وذلك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبها أعربت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، عن اعتزاز المعهد بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية للمرة الثانية في حزمة برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة ميزوري.

وقال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المنحة المقدمة من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية سيتم توجيهها لدعم تنفيذ أنشطة المعهد في مجال بناء وتطوير القدرات البشرية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية وخاصة تنفيذ البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية".

وأكد جلال أهمية دعم مؤسسة ساويرس ومشاركتها في البرنامج التدريبي بالتعاون مع جامعة ميزوري والذي يستهدف إرسال ٣٢ متدربًا من ممثلي القطاع الحكومي للتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية موضحة أن مراحل البرنامج تبدأ بالتدريب في القاهرة وأخرى في ولاية ميزوري الأمريكية.
منحة من مؤسسة ساويرس
منحة من مؤسسة ساويرس

وتابعت سليم أنه المرحلة الأولي من البرنامج التدريبي تم إلحاق ٤٦ من كبار التنفيذيين في القطاعين الخاص والحكومي في برنامج هو الأول من نوعه موضحة أنه بعد نجاح الدورة الأولى سيستمر البرنامج لمدة عامين.

ولفتت سليم إلى اهتمام المؤسسة بإطلاق تعاون جديد مع المعهد القومي للإدارة يركز علي دعم ٣٢ من ممثلي القطاع الحكومي لإلحاقهم بالدراسة بجامعة ميزوري في أمريكا موضحة أن البرنامج سيبدأ بدراسة اون لاين بالقاهرة ليستمر بعدها لمدة ١٠ ايام بالولايات المتحدة مؤكدة اهتمام المؤسسة بالتعليم ودعم الجهود الحكومية المختلفة.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للإدارة يُعد هيئة عامة اقتصادية ذات طابع تدريبي واستشاري وبحثي بموجب القرار الجمهوري رقم 368 لسنة 2006 الصادر في 19 أكتوبر 2006، ويعتبر المعهد بمثابة مركز تميز محلي وإقليمي يحقق الريادة ويعنى بالإبداع في بناء وتطوير المنظومات الإدارية والتكنولوجية المتكاملة.

وأنشئت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عام 2001 بهدف تقديم نموذجًا رياديًا لدور منظمات المجتمع المدني كشريك في التنمية على أرض مصر من خلال دعم المبادرات والمشروعات التنموية الهامة لتحقيق الأهداف التي تركز عليها مجالات عملها الرئيسية.

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