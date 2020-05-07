صحيفة: الجيش الألماني قدم مساعدات 200 مرة لمكافحة كورونا

كشف تقرير صحفي أن الجيش الألماني قدم مساعدات في إطار مكافحة وباء كورونا أكثر من 200 مرة.وذكرت صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية في عددها الصادر، الخميس، استنادًا إلى بيان داخلي للحكومة الاتحادية حصلت الصحيفة على نسخة منه، أن الجيش الألماني أتم 82 عملية دعم لهيئات حكومية أخرى بالفعل، وأن 121 عملية لا تزال جارية، وأنه يتم الإعداد للتو لـ 33 عملية أخرى.وأوضحت الصحيفة أن المساعدات تمتد من نقل أقنعة (كمامات) وتولي المسئولية عن إغلاق الوصول لمستشفى ما، وصولًا إلى إنتاج مطهرات على أيدي جنود بقوات متخصصة بالجيش.