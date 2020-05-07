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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 52 ألف طن قمح وحصاد 84 ألف فدان بالغربية

الخميس 07/مايو/2020 - 10:59 ص
قمح
قمح
الغربية- شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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أعلن المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، عن توريد 52 ألفًا و581 طنًا و251 كيلو حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بواقع 1863 طنًا و479 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 1635 طنًا و449 كيلو، والبنك 2733 طنًا و646 كيلو.

وأشار عبدالجواد إلى أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 84 ألفًا و150 فدانًا.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، خاصة أن هناك 90 يومًا يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.

يذكر أنه تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

وأشار إلى أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو 140 ألفًا و557 فدانًا.

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