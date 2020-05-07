تداول امتحان «إسباني تانية ثانوي» على فيس بوك (صور)

تداول عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي إجابات أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الإسباني"عبر مجموعات موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الخميس 7 مايو 2020 اللغة الأجنبية الثانية على التابلت من المنزل بسبب الظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر بها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 المعروف إعلاميا باسم كورونا المستجد.وانطلقت امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الخميس الماضي، إلكترونيًا بنظام الكتاب المفتوح من المنازل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).