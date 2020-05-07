الأغذية العالمي: حريصون على دعم التنمية المحلية ومساعدة المتعثرين

أكدت ألاء الزهيري، مسؤل العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي، حرص برنامج الأغذية العالمى على تقديم كل سبل الدعم لكافة البرامج والمشروعات التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية خلال تلك الفترة، سواء دعم المتعثرين فى صندوق التنمية المحلية وتقديم دعم فورى وسداد جزء من مديونية المتعثرين، وكذا تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا بقرى محافظات الصعيد.كما عرضت ألاء الزهيرى، خلال لقاء مع وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، لبعض الأنشطة التى يقوم بها البرنامج خلال الفترة الحالية فى قطاعات التعليم، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة سلامة الغذاء ودعم صغار المزارعين وتحسين التغذية للمصريين مع التركيز على السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع.